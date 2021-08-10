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Пограничники обнаружили 5,8 тонны краба и рыбы в частных домах Приморья

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:41
Происшествия
Пограничники обнаружили 5,8 тонны краба и рыбы в частных домах Приморья
crab-dv.ru  /  АССОЦИАЦИЯ ДОБЫТЧИКОВ КРАБА Дальнего востока

Владивосток, 10 августа. Около шести тонн незаконно добытого камчатского краба и красной рыбы обнаружили на территории частных домов в Усть-Соболевке в Приморском крае.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, подозреваемыми в совершении преступления являются четверо человек. В настоящий момент в их отношении проводится проверка.

«В пяти рефрижераторных установках, расположенных на территории частных домовладений, обнаружено и изъято более 5,8 тонны краба камчатского и рыбы лососевых видов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Выявлены четыре гражданина РФ, возможно, причастные к указанной противоправной деятельности», — отмечается в сообщении ЦОС.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о браконьерах, которые незаконно перекрыли сетями нерестовую рыбу на юге Сахалина.

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приморье владивосток камчатский краб
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