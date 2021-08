Лионель Месси договорился о двухлетнем контракте с ПСЖ

Париж, 10 августа. Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси в течение дня отправится в Париж, чтобы подписать контракт с ПСЖ.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что все детали договора улажены. Заработная плата футболиста в «Пари Сен-Жермен» составит в районе 35 млн евро. Французский гранд и Лионель Месси заключат двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Месси в течение сегодняшнего дня вылетит в Париж для того, чтобы официально завершить свой переход в стан вице-чемпиона Франции прошлого сезона.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA