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Лионель Месси договорился о двухлетнем контракте с ПСЖ

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:53
Спорт
Лионель Месси договорился о двухлетнем контракте с ПСЖ
Prt Scr youtube.com  /  FC Barcelona

Париж, 10 августа. Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси в течение дня отправится в Париж, чтобы подписать контракт с ПСЖ.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что все детали договора улажены. Заработная плата футболиста в «Пари Сен-Жермен» составит в районе 35 млн евро. Французский гранд и Лионель Месси заключат двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Месси в течение сегодняшнего дня вылетит в Париж для того, чтобы официально завершить свой переход в стан вице-чемпиона Франции прошлого сезона.

Лионель Месси является воспитанником академии футбольного клуба «Барселона». Аргентинец провел в Каталонии 18 сезонов. Всего на счету Месси 778 игр, в которых футболист отличился 672 раза.

Ранее стало известно, что «Лейпциг» заинтересовался футболистом «Динамо» Арсеном Захаряном. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 млн евро.

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