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Врио главы Северной Осетии назвал ФАН точное количество погибших после ЧП в больнице

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:19
Происшествия
Врио главы Северной Осетии назвал ФАН точное количество погибших после ЧП в больнице
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Владикавказ, 10 августа. Жертвами аварии в больнице Владикавказа стали девять человек, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Еще два пациента действительно скончались сегодня ночью, но их смерть не связана с произошедшим, кислород подавался в штатном режиме, объяснил он корреспондентам ФАН. По словам Меняйло, это были тяжелые больные с высоким поражением легких.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации источника ФАН, его могут передать в Центральный аппарат СК РФ.

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