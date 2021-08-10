Врио главы Северной Осетии назвал ФАН точное количество погибших после ЧП в больнице

Владикавказ, 10 августа. Жертвами аварии в больнице Владикавказа стали девять человек, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Еще два пациента действительно скончались сегодня ночью, но их смерть не связана с произошедшим, кислород подавался в штатном режиме, объяснил он корреспондентам ФАН. По словам Меняйло, это были тяжелые больные с высоким поражением легких.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации источника ФАН, его могут передать в Центральный аппарат СК РФ.