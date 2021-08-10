В больнице Владикавказа отсутствовала резервная линия подачи кислорода

Владикавказ, 10 августа. Возобновление кислорода в больнице Владикавказа, где умерли девять пациентов, заняло много времени из-за отсутствия резервной линии подачи.

Как сообщил в беседе с ФАН источник в больнице Владикавказа, рабочим пришлось в экстренном режиме отключить подачу кислорода в старой трубе и подключить к новой.

Инцидент произошел 9 августа в одном из медучреждений столицы Северной Осетии. Сразу несколько человек, подключенных к аппаратам ИВЛ, скончались после прекращения подачи кислорода. Факт их смерти подтвердил региональный минздрав. По предварительным данным, причиной стал прорыв трубы под кислородной станцией. Персонал больницы оперативно обеспечил подачу газа с помощью резервных баллонов.

Ранее сообщалось , что дело о гибели девяти пациентов осетинской больницы могут передать в производство Центральному аппарату СК РФ.