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В больнице Владикавказа отсутствовала резервная линия подачи кислорода

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:32
Происшествия
В больнице Владикавказа отсутствовала резервная линия подачи кислорода
Global Look Press  /  Risa Krisadhi/ Keystone Press Agency

Владикавказ, 10 августа. Возобновление кислорода в больнице Владикавказа, где умерли девять пациентов, заняло много времени из-за отсутствия резервной линии подачи.

Как сообщил в беседе с ФАН источник в больнице Владикавказа, рабочим пришлось в экстренном режиме отключить подачу кислорода в старой трубе и подключить к новой.

Инцидент произошел 9 августа в одном из медучреждений столицы Северной Осетии. Сразу несколько человек, подключенных к аппаратам ИВЛ, скончались после прекращения подачи кислорода. Факт их смерти подтвердил региональный минздрав. По предварительным данным, причиной стал прорыв трубы под кислородной станцией. Персонал больницы оперативно обеспечил подачу газа с помощью резервных баллонов.

Ранее сообщалось , что дело о гибели девяти пациентов осетинской больницы могут передать в производство Центральному аппарату СК РФ.

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владикавказ кислород пациенты
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