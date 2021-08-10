Армия Афганистана отбила атаку «Талибана» на город Мазари-Шариф

Кабул, 10 августа. Подразделения ВС Афганистана успешно отразили наступление боевиков в северной провинции Балх.

Представители запрещенного в России движения «Талибан»1 предприняли нападение на столицу провинции — город Мазари-Шариф. После начала атаки представитель талибов объявил о том, что вскоре населенный пункт якобы будет взят. Однако наступление не увенчалось успехом, правительственным силам удалось удержать оборону.

Силы безопасности, десантники, ополченцы и ВВС дали отпор талибам во время их наступления. В результате неудачного нападения свыше 80 боевиков были ликвидированы, сообщил представитель 209-го корпуса «Шахин» ВС Афганистана в соцсетях.

Российские военные в Таджикистане ранее получили новейшее вооружение на фоне обострения в Афганистане. Бойцам предоставлены автоматы АК-12, ПЗРК «Верба», огнеметы.

1 Организация запрещена на территории РФ.