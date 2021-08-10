Более 140 тыс. человек эвакуировали из-за мигрирующих слонов в Китае

Пекин, 10 августа. Власти китайской провинции Юньнань провели эвакуацию 150 тысяч жителей для того, чтобы огородить их от столкновения с мигрирующим стадом. Оно состоит 14 диких азиатских слонов.

По словам главы штаба по мониторингу миграции диких азиатских слонов Вань Юна, животные пересекли реку Юаньцзян и продолжают свой путь в южном направлении, сообщает издание Eurasia Daily. Он отметил, что для операции по их возвращению нужно будет задействовать более 20 тысяч полицейских и работников, транспортные средства и дроны.

Специалист добавил, что слоны выглядят здоровыми и полными сил. Для них было предоставлено более 170 тонн корма.

Ранее сотрудник зоопарка в Испании умер после того, как его ударил слон, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина отлетел к решетке вольера и получил серьезную травму головы.