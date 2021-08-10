Бузова переживает из-за слов Сергея Безрукова о ее работе во МХАТе

Москва, 10 августа. Певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла промолчать после критики народного артиста России Сергея Безрукова ее работы во МХАТе имени Горького.

Знаменитость этим летом шокировала не только поклонников, но и коллег. У звезды сбылась мечта: она вышла на сцену легендарного театра и сыграла одну из ролей в новой постановке Ренаты Сотириади.

Бузова чуть ли не прыгала от счастья, рассказывая о своей работе в театре. Профессиональные актеры резко высказались об экс-ведущей «Дома-2», в том числе Сергей Безруков. Телеведущая призналась, что сильно переживала из-за слов кумира.

«Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский. – Прим. ФАН.) до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!» — приводит Hello! слова Ольги Бузовой.

Актриса отыграла уже несколько спектаклей в июне, в сентябре она вновь выйдет на сцену МХАТа. В Сети стали распространяться слухи о бойкоте артистов знаменитого театра. Пресс-секретарь опроверг это, подчеркнув, что артисты готовятся к новому сезону, указал сайт телеканал «360».