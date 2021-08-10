МЧС направило три самолета на борьбу с пожарами в Якутии по поручению Путина

Москва, 10 августа. Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина направил в Якутию три самолета и 200 спасателей для тушения лесных пожаров в Якутии.

Дополнительно в республику будут направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200 и самолет Ил-76 с пожарными Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Группировка будет работать в районах Якутии, где сложилась самая острая обстановка с пожарами.

Якутия признана одним из самых пожароопасных регионов страны. С 1 июля 2021 года местным жителям запрещено посещать леса, а с 8 августа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Площадь возгораний, по последним данным, составляет более 1,4 млн га.