Захарова обозначила позицию России на фоне назначения спецпосланника США по «СП-2»

Москва, 10 августа. Москва исходит из реализованных на практике шагов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2».

Российская сторона будет исходить из практических шагов Соединенных Штатов, сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Москва отвечает на конструктивные шаги соответствующим образом, добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что бывший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн был назначен спецпосланником Госдепа по вопросам реализации газопровода «Северный поток — 2».