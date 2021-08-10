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Глава Минобрнауки России призвал не делить студентов вузов на привитых и непривитых

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:18
Общество
Глава Минобрнауки России призвал не делить студентов вузов на привитых и непривитых
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 10 августа. Российские вузы должны обеспечить равные права студентам вне зависимости от наличия прививки против коронавирусной инфекции.

Недопустимо делить учащихся на привитых и непривитых. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

«Университетам важно обеспечить равенство прав студентов», — подчеркнул он.

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий ранее рассказал о формате обучения в вузе в новом году. По его словам, учебный год в МГУ начнется вовремя — 1 сентября, а занятия будут проходить в смешанной форме.

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минобрнауки вакцинация коронавирус
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