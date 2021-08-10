«Работал за свой счет»: бывший юрист команды Навального стал жертвой обмана ФБК

Липецк, 10 августа. Юрист Геннадий Макаров, который ранее представлял интересы блогера Алексея Навального в Липецкой области, рассказал, как стал жертвой обмана бывших руководителей.

Макаров рассказал, что на общественных началах пытался зарегистрировать региональное отделение партии для Навального. В течение трех лет он потратил более 100 тысяч рублей из собственного кошелька. Соратники блогера Леонид Волков и Иван Жданов обещали юристу возместить все расходы, однако до сих пор не сделали этого.

«По тем временам для Липецкой области я потратил очень внушительную сумму — больше 100 тыс. рублей. Почти за три года», — сказал Макаров.

Согласно договоренности с командой Навального, юрист должен был зарегистрировать партию в регионе, после чего в Москве планировалось открытие главного отделения. Проводились учредительные конференции, однако Минюст постоянно отказывал в праве регистрации, уточнил юрист.

«Я все это время работал за свой счет. Ни копейки Навальный мне не заплатил. Каждый раз обещали, но ничего не платили», — признался Макаров.

Он считает, что требовать возмещения денежных средств от экс-руководителей ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) уже бессмысленно. Их уже наказали правоохранители, добавил юрист.

Ранее московский суд признал соратницу Навального Любовь Соболь виновной по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции. Экс-юриста ФБК приговорили к 1,5 года ограничения свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.