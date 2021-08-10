Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 15:30
15:30
Общество
Ливень с грозой обрушится на Москву в ближайшие часы
15:29
Происшествия
Студент изнасиловал школьницу во время пьяной вечеринки в Подмосковье
15:25
Общество
Российский вирусолог перечислил основные проявления постковидного синдрома
15:24
Шоу-бизнес
Футболист Мамаев требует суд разделить совместно нажитое с экс-супругой имущество
15:23
Политика
Политолог Межевич объяснил, почему РФ не нуждается в признании Крыма Белоруссией
15:23
Общество
Джонни Депп впервые получил поддержку от кинематографистов после скандального суда
15:14
Особое мнение
Заздравный кубок за науку: Роман Носиков о пяти уроках Олимпиады-2020 для России
15:08
Общество
ЧП такого масштаба могут повториться: медик Яковлев о трагедии во Владикавказе
15:08
Спорт
Отец футболиста Лионеля Месси подтвердил его переход из «Барселоны» в «ПСЖ»
15:07
Спорт
Кабаева считает несправедливым присуждение золота израильтянке Ашрам
Все новости

Привиться от COVID-19 можно без очереди в ТРЦ «Галерея»
ФАН-ТВ
Привиться от COVID-19 можно без очереди в ТРЦ «Галерея»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

После двух дней работы в тестовом режиме пункт может принять 1 000 человек в день. Для сравнения: в «Невском центре» вакцинируют около 200 человек в день, в шатре в Парке 300-летия — 50.

22 медработника вакцинируют жителей Санкт-Петербурга препаратами «Спутник V», «Гам-Ковид-Вак» и «Спутник лайт». Работают 11 кабинетов по 12 часов в день — с десяти утра до десяти вечера.

Прийти на вакцинацию следует с паспортом, полисом ОМС, СНИЛС и прививочным сертификатом (если есть). Администратор предлагает заполнить анкету, где нужно указать свои данные, отметить принимаемые препараты, указать на аллергию. Пациент встает в электронную очередь (записываться заранее не требуется) и ждет приглашения на процедуру.

Вакцинироваться не получится у несовершеннолетних, беременных (период ГВ), у людей, имеющие острые заболевания (в том числе ОРВИ), и аллергиков (гиперчувствительность к компонентам препарата).

Процедура вакцинации проводится в два этапа. Сначала вводится компонент №1, через три недели (21 день) — второй.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Привиться от COVID-19 можно без очереди в ТРЦ «Галерея»
петербург вакцинация коронавирус тц галерея
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru