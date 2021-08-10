Привиться от COVID-19 можно без очереди в ТРЦ «Галерея»

После двух дней работы в тестовом режиме пункт может принять 1 000 человек в день. Для сравнения: в «Невском центре» вакцинируют около 200 человек в день, в шатре в Парке 300-летия — 50.

22 медработника вакцинируют жителей Санкт-Петербурга препаратами «Спутник V», «Гам-Ковид-Вак» и «Спутник лайт». Работают 11 кабинетов по 12 часов в день — с десяти утра до десяти вечера.

Прийти на вакцинацию следует с паспортом, полисом ОМС, СНИЛС и прививочным сертификатом (если есть). Администратор предлагает заполнить анкету, где нужно указать свои данные, отметить принимаемые препараты, указать на аллергию. Пациент встает в электронную очередь (записываться заранее не требуется) и ждет приглашения на процедуру.

Вакцинироваться не получится у несовершеннолетних, беременных (период ГВ), у людей, имеющие острые заболевания (в том числе ОРВИ), и аллергиков (гиперчувствительность к компонентам препарата).

Процедура вакцинации проводится в два этапа. Сначала вводится компонент №1, через три недели (21 день) — второй.