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Власти Северной Осетии были осведомлены о неполадках с кислородными системами в больнице

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:14
Происшествия
Власти Северной Осетии были осведомлены о неполадках с кислородными системами в больнице
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 10 августа. Руководство больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе знало о неполадках в системе подачи кислорода. Власти Северной Осетии-Алании были поставлены в известность.

Ранее стало известно, что в тот день, когда в медучреждении разорвало трубу кислородной системы, вопрос обсуждался в ходе еженедельного рабочего совещания в правительстве республики. По словам министра здравоохранения региона Сослана Тибиева, в больнице есть сложности с обеспечением медицинским кислородом.

«Недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки. В республику прибыли специалисты из Рязани, они уже осмотрели объект и озвучили свои предложения», — цитирует его официальный портал правительства.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло в ответ призвал не ставить под угрозу жизни людей.

Сотрудники Следственного комитета РФ ранее начали допрос руководства больницы во Владикавказе после ЧП с кислородом. Начаты следственные мероприятия в отношении главного врача.

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больница владикавказ кислород северная осетия
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