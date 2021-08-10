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В Болгарии посоветовали НАТО не провоцировать Россию военными учениями

  /   Обновлено: 10 августа 2021 12:59
Армия
В Болгарии посоветовали НАТО не провоцировать Россию военными учениями
ФБА «Экономика сегодня»

София, 10 августа. Североатлантический альянс не прекращает устраивать провокации против России и может дорого за это заплатить, считают жители Болгарии.

В Грузии 26 июля стартовали военные учения Agile Spirit 2021 с участием 12 государств-членов НАТО и еще трех партнеров союза. Маневры начались на западе страны, то есть в непосредственной близости к границам России.

В Кремле отметили, что учения демонстрируют не просто сосредоточение западных военных около российских границ, а соприкосновение с ними, передает информационный портал «Русские онлайн». Возможно, что в Альянсе не понимают всю серьезность ситуации и страшные последствия, которые она может повлечь за собой.

Одно из болгарских СМИ собрало бурную реакцию читателей на эту новость. Болгары отметили, что США осталось недолго, а если хоть раз ударить по НАТО, то Запад сразу же капитулирует.

«Давайте будем реалистами — НАТО просто смешны. Россия должна атаковать, используя беспрецедентную ядерную силу», — написали в Сети.

Онлайн-пользователи посоветовали Альянсу не злить Россию, ведь все эти провокации могут закончиться очень плохо.

Ранее аналитики американского издания The National Interest рассмотрели все стратегии НАТО на случай войны с РФ. Среди них есть и ядерный вариант, и воздушно-наземная битва, и военно-морское сражение.

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нато болгария военные учения agile spirit 2021
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