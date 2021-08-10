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Саакашвили возмутился попыткам чиновников брать деньги за документ о знании языка
Политика
Саакашвили возмутился попыткам чиновников брать деньги за документ о знании языка
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 августа. Украинские власти позволяют себе брать по 200 долларов и больше за документ о знании языка. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Политик возглавляет Исполнительный комитет реформ на Украине. Саакашвили жестко отреагировал на возможность за деньги получить языковой сертификат и осадил чиновников, которые готовы брать взятки взамен помощи в получении документа.

«Зачем вообще, скажите, пожалуйста, нужна какая-то комиссия по проверке знания языка, если в стране есть система образования, которая выдает дипломы с подтверждением владения языком?» — поинтересовался экс-президент Грузии в Facebook.

Саакашвили предположил, что государство своим требованием признает нерабочее состояние образовательной системы.

Закон об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни действует с 2019 года. В 2021 году употребление государственного языка стало обязательным в сфере обслуживания и среди чиновников Украины.

Скандальная писательница Лариса Ницой ранее выступила в эфире телеканала с антироссийским заявлением. Украинка предложила называть русский язык «московским», а Россию — Московией, передает НСН. До этого граждане Украины пришли в ярость от заявления уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Чиновник предложил недовольным законом людям покинуть страну.

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украина саакашвили язык
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