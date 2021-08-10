Новый молочный комплекс позволит решить проблему нехватки молока в Мордовии

Саранск, 10 августа. Строительство нового молочного комплекса в Мордовии позволит уменьшить дефицит молочного сырья , который существует в регионе.

Строящийся комплекс рассчитан на 1200 голов крупного рогатого скота. По прогнозам, это даст региональному рынку до 12,36 тыс. тонн молока в год. Возводится комплекс в поселке Совхоз Красное сельцо, рядом с действующими животноводческими помещениями. Проект предусматривает наличие двух навозохранилищ, нескольких корпусов по содержанию коров, доильных цехов и молочного блока, зоны ветеринарной обработки и других необходимых сооружений. Срок завершения строительных работ установлен на конец 2021 года, пишет «Капитал страны».

После введения комплекса в эксплуатацию хозяйство увеличит количество КРС до 1200 голов и объем годовой реализации КРС, включая молодняк, до 445 тонн в живом весе, а производство молока до 12,6 тыс. тонн в год.. Власти уверены, что это позволит закрыть дефицит молочного сырья.

Российский рынок агропромышленной техники отмечает рост реализации продукции. Отечественные производители сельскохозяйственной техники увеличили свои продажи в первой половине 2021 года в полтора раза.