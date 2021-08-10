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Россиянам рассказали об упрощенном получении налоговых вычетов
Экономика
Россиянам рассказали об упрощенном получении налоговых вычетов
pixabay.com

Москва, 10 августа. Все налоговые вычеты должны предоставляться гражданам России в упрощенном режиме, передает пресс-служба ФНС со ссылкой на заявление руководителя ведомства Даниила Егорова.

Федеральная налоговая служба ранее разработала программу, в рамках которой россияне смогут получать как имущественные, так и социальные стандартные расчеты в автоматическом режиме. Данная программа уже передана в Правительство РФ, отметил Егоров.

С мая 2021 года в стране функционирует упрощенный порядок предоставления налоговых вычетов. Всю необходимую информацию налоговики получают от банков, которые работают в данной системе. Кроме того, с 1 августа стало возможным оформить налоговые вычеты по тратам на спорт. Если сумма расходов составит 120 тыс. в год, сумма возврата будет находиться на уровне 15,6 тыс. рублей.

ФНС ранее зафиксировала положительную динамику в налоговом сборе. Так, начисления в российский бюджет по итогам первых шести месяцев текущего года составили 12,8 трлн рублей. К концу декабря прогнозируются поступления на уровне 25,5 трлн рублей.

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фнс налоговый вычет упрощенный режим
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