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Ростовское зерно может вырваться в лидеры по качеству в России
Общество
Ростовское зерно может вырваться в лидеры по качеству в России
Global Look Press  /  H. Rick Bamman / ZUMAPRESS.com

Ростов-на-Дону, 10 августа. В Ростовской области заканчивается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. В закромах области — уже свыше 12 миллионов тонн зерна. Специалисты регионального Россельхозцентра проводят исследование собранного урожая для его дальнейшей реализации. Важным показателем, обязательным для сформированных товарных партий зерна, является допустимый уровень остаточного количества пестицидов. Это обязательные требования для подтверждения безопасности продукции, продиктованные 15-м техническим регламентом «О безопасности зерна». Также с 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», исполнение которого будет контролировать Россельхознадзор.

«Наша лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для проведения испытаний: газовая хромофотография, жидкостная хромофотография. На основании проведенных испытаний выдается протокол исследований. Образцы для испытаний сформированных партий зерна предоставляют сельхозпредприятия. Также, в связи со вступившими в силу изменениями в законодательстве «О безопасности зерна», лаборатории филиала Россельхозцентра проводят определение показателей качества зерновых культур в рамках мониторинга», — поясняет Алексей Бочаров, заведующий лабораторией испытательного центра филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

В лаборатории Россельхозцентра продолжаются исследования на остаточное количество пестицидов, превышения норм пока не обнаружены, что говорит о качестве и безопасности донского урожая зерновых и произведенной из него продукции. Отметим, что испытательный центр филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области ежегодно проводит проверку безопасности и качества зерновых и других видов растениеводческой сельхозпродукции.

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Все новости / Общество / Ростовское зерно может вырваться в лидеры по качеству в России
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