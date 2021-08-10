В Совфеде полностью исключили выплату Украине репараций за Крым

Москва, 10 августа. Требования украинского руководства по передаче средств Киеву из-за воссоединения Крыма с Россией являются бесперспективными, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.

Российский политик полностью исключил выплату репараций в пользу Украины. Сенатор отреагировал на слова киевского политического деятеля Алексея Резникова. Украинец подчеркнул в интервью журналистам, что Москва якобы заплатит соседнему государству репарации за воссоединение с Крымом.

«Тогда мы можем попросить репарации за то, что они в свое время приобрели Малороссию, Новороссию, которые никогда не были Украиной и принадлежали Российской империи», — ответил Джабаров.

Ранее жители полуострова прокомментировали заявление Резника о схеме «возвращения» Крыма Украине. Никто и никогда не отдаст регион под контроль Киева, подчеркнули они.