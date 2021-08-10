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Дело о гибели пациентов во Владикавказе могут передать в центральный аппарат СК

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:04
Происшествия
Дело о гибели пациентов во Владикавказе могут передать в центральный аппарат СК
vk.com  /  СУ СК России по Новгородской области

Владикавказ, 10 августа. Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после гибели нескольких пациентов больницы Владикавказа в результате инцидента с кислородом.

Как сообщил источник в СК РФ по Северной Осетии корреспонденту Федерального агентства новостей, дело о гибели девяти человек не находится в производстве регионального управления. Все указывает на то, что им будет заниматься Центральный аппарат СК РФ.

Ранее сообщалось о гибели девяти пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, в больнице осетинской столицы. Факт смерти подтвердили в региональном минздраве. По предварительным данным, в медучреждении вышла из строя система снабжения заболевших кислородом. Было установлено, что под кислородной станцией произошел порыв трубы.

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больница владикавказ кислород
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