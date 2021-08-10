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Актер Кошонин рассказал, как Татьяна Буланова поможет нищим артистам на пенсии
Общество
Актер Кошонин рассказал, как Татьяна Буланова поможет нищим артистам на пенсии
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Инициатива певицы Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка» облегчит жизнь заслуженных артистов РФ. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин.

Собеседник передал в адрес певицы, баллотирующейся от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга, свои сердечные напутствия. Он выразил надежду, что петербургские чиновники перестанут вставлять палки в колеса артистке.

«Я поддерживаю Татьяну Буланову. Мы с ней знакомы. Я ей доверяю. Этот человек не будет сидеть сложа руки, если ее выберут. Наверное, это и пугает некоторых чиновников. Хочется, чтобы она прошла и сделала то, что хочет. У нее получится. Она волевой человек. Так что, Танечка, ни пуха ни пера тебе!» — заявил актер.

Сергей Кошонин также отметил, что поддерживает выдвинутую певицей инициативу «Ленинградская надбавка».

«Я заслуженный артист России, пенсионер. Знаю, что в Москве Сергей Собянин сделал заслуженным артистам на пенсии надбавку в 30 тысяч. Я понимаю, что в Москве больше бюджет, но и заслуженных артистов там больше, чем в Питере. Народному артисту в Москве 100 тысяч доплачивают. У нас я не слышал о таком. Люди творческой профессии столько трудились, сделали столько добра для народа, ежедневно выступая на сцене», — пояснил собеседник ФАН.

Актер Кошонин рассказал, как Татьяна Буланова поможет нищим артистам на пенсии
wikipedia.org  / NatalieSkm / CC BY-SA 4.0

В завершение он добавил, что жизнь артистов вовсе не так легка, как это может казаться многим.

«Любая профессия важна, но эта — эмоциональная. Она съедает здоровье, нервы, силы. Когда наши заслуженные люди живут в нищете, я и себя к ним причисляю, это неправильно. Мы не заслужили такого отношения», — подытожил актер.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербург будут направлены представители Центризбиркома. Причиной такого решения стало видеообращение Татьяны Булановой с призывом обеспечить всем участникам политической гонки равные права.

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татьяна буланова сергей кошонин
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