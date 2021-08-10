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Армия ЦАР ликвидировала лагерь боевиков возле Босангоа
ЦАР
Армия ЦАР ликвидировала лагерь боевиков возле Босангоа
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 10 августа. Правительственные войска ЦАР уничтожили базу радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» около города Босангоа.

В рамках операции национальной армии (FACA) большую часть боевиков ликвидировали, а незначительные остатки скрылись в лесах. Объект обнаружили благодаря местным жителям, которые сообщили командованию ВС о посадке грузового вертолета в этом районе. По данным очевидцев, машина прилетела с севера.

Бойцы FACA обнаружили на базе радикалов большое количество запрещенного в ЦАР вооружения, в частности иностранные гранатометы и минометы. Кроме того, интерес вызвали найденные сухпайки французского производства.

Армия ЦАР ликвидировала лагерь боевиков возле Босангоа
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Сергей Чемеков

Центральноафриканцы подтвердили, что не раз видели в этом районе группы мужчин европейской внешности, которые общались на французском языке. Местные власти инициировали расследование. Вполне возможно, что боевики получают контрабанду из-за рубежа с помощью французских «партнеров».

Ранее в сговоре с бандитами обвинили бангладешский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Жители Манна заявили, что миротворцы Организации Объединенных Наций помогали радикалам в нападении на город.

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