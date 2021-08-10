Аналитик Bank of America объяснил, что ждет ЕС после достройки «Северного потока — 2»

Вашингтон, 10 августа. Поставки газа по «Северному потоку — 2» улучшат ситуацию с хранилищами и обеспечат некоторое снижение цен, заявил стратег по сырьевым товарам Bank of America Майкл Видмер.

Стоимость голубого топлива на европейском форвардном рынке с начала июля 2021 года бьют все исторические рекорды. В начале прошлого месяца цена превысила планку в 400 долларов за 1 тыс. кубометров, а уже в конце июля газ подорожал до 500 долларов. После аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем стоимость фьючерса по индексу TTF достигла уровня 540 долларов.

Цена на газ в ЕС растет из-за увеличения спроса, а также снижения поставок сжиженного природного газа, передает «Прайм» со ссылкой на заявление экспертов Bank of America. Подземные хранилища газа находятся на уровне пятилетнего минимума и используются меньше чем на 60%, нормальные показатели при этом должны быть на отметке 70%.

«Мы ожидаем, что Nord Stream 2 завершит строительство и должен будет пройти все соответствующие испытания и сертификации перед вводом в эксплуатацию позже в этом году», — отметил Видмер.

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев ранее заявил, что российский трубопровод «СП-2» будет завершен в ближайшие недели. Договоренности между Германией и США, по его словам, не повлияют на финальную стадию строительства.