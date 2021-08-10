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«Танюша молодец!»: Плотников поддержал инициативу Булановой о надбавке для пенсионеров

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:01
Общество
«Танюша молодец!»: Плотников поддержал инициативу Булановой о надбавке для пенсионеров
Кадр из сериала «Мент в законе»

Санкт-Петербург, 10 августа. Российский актер Сергей Плотников прокомментировал идею исполнительницы Татьяны Булановой о внедрении инициативы «Ленинградская надбавка» для петербургских пенсионеров.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова в этом году баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Особое внимание в своей предвыборной программе она уделяет инициативе «Ленинградская надбавка», которая призвана помочь жителям Санкт-Петербурга. Идею артистки поддержали около 100 тысяч жителей города.

Однако инициатива столкнулась с определенными сложностями в местном избиркоме, где было отказано в размещении баннеров и плакатов. В связи с этим Татьяна Буланова записала личное обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой обеспечить равные условия для всех участников предстоящих выборов. Спустя время в Центризбиркоме отметили, что направят в Петербург независимую комиссию для выяснения обстоятельств.

Сергей Плотников считает, что инициатива Булановой однозначно полезная. Он подчеркнул, что московские пенсионеры уже давно получают надбавки, поэтому такой закон стоит ввести и в Петербурге.

«Ну а как иначе? Любая надбавка для них — это хорошо. Это однозначно. Я не думаю, что кто-то вообще сможет сказать, что надбавка пенсионерам не нужна. И пенсионеры в Москве получают какую-то надбавку, если еще и в Питере будут получать, то это хорошо», — отметил актер в комментарии «Народным Новостям».

По мнению собеседника издания, действия Булановой вполне логичны и обоснованны. Он согласен с тем, что исполнительница стремится отстоять свои права в избирательном процессе.

«Правильно-правильно она поступает. Другое дело, поддержку бы ей в Законодательном собрании. Без поддержки тяжело. Танюша молодец!» — одобрил предприимчивость певицы актер.

Ранее популярную исполнительницу поддержал режиссер Андрей Батов. Он подчеркнул, что Буланова борется за отсутствие какой-либо дискриминации на выборах.

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Все новости / Общество / «Танюша молодец!»: Плотников поддержал инициативу Булановой о надбавке для пенсионеров
выборы буланова плотников ленинградская надбавка
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