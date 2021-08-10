Глава Ростеха назвал причину успеха истребителя Checkmate на мировом авиарынке

Москва, 10 августа. Новейший российский истребитель Checkmate имеет большие перспективы на международном авиарынке. Уверенность в этом выразил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В интервью газете Wall Street Journal глава Ростеха рассказал, что самолеты пятого поколения высоко востребованы на мировом рынке. При этом он призвал не искать какого-либо геополитического аспекта в российской разработке, впервые представленной на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, передает ТАСС.

По словам Чемезова, разумная цена Checkmate делает его «действительно рабочим решением» для тех стран, которые не в состоянии приобрести американский истребитель F-35 Lightning II за 120 млн долларов. Согласно оценке Ростеха, новый российский самолет будет стоить около 30 млн долларов, что и обеспечит ему успех на экспортном рынке вооружений.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов сообщал, что название «шахматного» истребителя Су-75 поставило НАТО в тупик. Он подчеркнул, что выпуск боевых самолетов такого класса не осуществлялся в России с советских времен. Также сайт 360tv.ru передавал, что американцам предсказали «головную боль» из-за Checkmate.