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Продажи школьных товаров в России выросли на фоне социальных выплат

  /   Обновлено: 10 августа 2021 12:34
Экономика
Продажи школьных товаров в России выросли на фоне социальных выплат
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 августа. Аналитический ресурс «Чек индекс» провел исследование, в котором выяснил средний объем трат на школьников в нынешнем и предыдущем годах.

Россияне стали тратить больше средств, чтобы собрать детей в школу. Объем денег, который был израсходован на данную категорию товаров, в 1,5 раза превосходит показатели 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Чек индекс».

«Средний чек расходов на школьный набор в начале августа составил 13 329 рублей, что на 3% выше, чем в июле и на 16% выше уровня прошлого года», — говорится в сообщении.

Основной причиной стали выплаты, которые президент России Владимир Путин гарантировал для всех семей с детьми школьного возраста. Исследователи установили, что высокий процент выплат был использован по предназначению.

В «ФедералПресс» ранее рассказали читателям, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году.

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россия исследование статистика социальные выплаты школьные выплаты
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