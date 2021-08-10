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Президент ЦАР примет участие в открытии новой электростанции
Весь мир
Президент ЦАР примет участие в открытии новой электростанции
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Банги, 9 августа. Энергетический сектор ЦАР до сих пор слабо развит. Однако правительство страны предпринимает активные шаги для исправления ситуации. На протяжении 60 лет жители столицы государства — Банги испытывают постоянные проблемы с электричеством.

Президент Фостен-Арканж Туадера выступает за развитие электро-коммуникаций на территории республики. Через несколько дней он отправится в Боали, чтобы запустить электростанцию, которая снабдит энергией центральный регион. Эти действия — важный шаг на пути комплексного развития сектора.

Ранее состоялась встреча министра энергетики России и премьер-министра ЦАР, в ходе которой стороны обсудили возможность сотрудничества в сфере электроэнергетики. Москва выразила заинтересованность в передаче опыта центральноафриканским коллегам.

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