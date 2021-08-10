Президент ЦАР примет участие в открытии новой электростанции

Банги, 9 августа. Энергетический сектор ЦАР до сих пор слабо развит. Однако правительство страны предпринимает активные шаги для исправления ситуации. На протяжении 60 лет жители столицы государства — Банги испытывают постоянные проблемы с электричеством.

Президент Фостен-Арканж Туадера выступает за развитие электро-коммуникаций на территории республики. Через несколько дней он отправится в Боали, чтобы запустить электростанцию, которая снабдит энергией центральный регион. Эти действия — важный шаг на пути комплексного развития сектора.

Ранее состоялась встреча министра энергетики России и премьер-министра ЦАР, в ходе которой стороны обсудили возможность сотрудничества в сфере электроэнергетики. Москва выразила заинтересованность в передаче опыта центральноафриканским коллегам.