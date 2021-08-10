Можно ли избежать катастрофы из-за всемирного потепления? Колонка Евгения Беня

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о росте числа экологических катастроф в ближайшее десятилетие из-за нагревания Земли на 1,5 градуса, пишет Daily Mail. Согласно данным межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (около 200 ученых из 60 стран), поверхность Земли накаляется быстрее, чем ожидалось. По прогнозам исследователей, температура должна была повыситься на 1-1,5 градуса в период с 2030 по 2052 годы. Теперь считается, что более высокая средняя температура будет на десять лет раньше — до 2040 года. Эксперты считают, что в связи с этим человечеству нужно быть готовым к рекордным волнам жары, лесных пожаров и наводнений. Они отмечают, что всем государствам следует незамедлительно принять меры для предотвращения дальнейшего потепления на планете.

Многие страны мира, участвуя в Парижском соглашении по климату, официально поддерживают концепцию глобального потепления. Голоса ее сторонников звучат громче, чем противников. Если глобальное потепление действительно является угрозой цивилизации, то какие вырисовываются возможности для преодоления проблемы?

Исследователи Института вычислительной математики имени Г. И. Марчука РАН недавно рассчитали, что рост содержания парниковых газов в атмосфере к концу XXI века приведет к повышению на 20 градусов среднегодовой температуры воздуха в Арктическом бассейне. Избежать повышения не удастся даже в случае, если государства примут кардинальные меры по перестройке промышленности, делают вывод специалисты.

Ученые Редингского университета в Великобритании и Китайской академии наук в феврале заявили, что в течение следующих трех десятилетий температура в Китае резко повысится из-за изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. Как обозначено в журнале Climate Dynamics, это приведет к катастрофическим погодным явлениям, включая засуху. Согласно прогнозу, к 2050 году максимальные и минимальные температуры повысятся примерно на два градуса Цельсия. Самая жаркая дневная температура увеличится на 2,4 градуса, а самая жаркая ночная — на 1,8 градуса, что будет ощущаться по всему Китаю. Такое потепление будет более резким, чем то, что имело место в недавние десятилетия, и в пять раз превысит наблюдаемые сейчас межгодовые колебания температуры. Минимальные температуры увеличатся на 2,1 градуса днем и на 2,3 градуса ночью, что более чем вдвое превышает межгодовую изменчивость.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Начало противостоянию выбросам углекислого газа в известной мере было положено еще бывшим американским вице-президентом Альбертом Гором, выпустившим в 2007 году книгу под интригующим названием «Неудобная правда» и одноименный пространный документальный фильм. Основная идея, изложенная в книге и в фильме, состояла в том, что главной причиной глобального потепления является выброс промышленного газа в атмосферу. Из-за этого возникает так называемый парниковый эффект, который приводит к резкому подъему температуры на поверхности нашей планеты. В результате перечислялись такие угрозы, как интенсивное таяние льдов Арктики и Гренландии, подъем уровня Мирового океана с вероятным затоплением крупных мегаполисов, что чревато массовыми эпидемиями. Предрекалось таяние горных ледников, питающих реки, проблемы с пресной водой.

В декабре 2015 года 194 страны подписали Парижское соглашение по климату, намечающее мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Для выполнения соглашения был создан специальный Зеленый климатический фонд ООН.

Между тем ученые из США и Канады выяснили, что за 2,5 миллиона лет содержание углекислого газа в атмосфере выросло со стартовых 250 единиц на миллион до сегодняшних 415. При этом со времен первых дальних прямоходящих предшественников современного человека, которые появились 2,1-1,8 миллиона лет назад, и вплоть до 1965 года содержание углекислого газа было ниже 320 единиц на миллион. Так что гигантский скачок пришелся именно на последние шесть десятилетий.

Человечество ждут «неописуемые страдания», если оно не примет срочные меры для сокращения выбросов углекислого газа и улучшения экологической ситуации. Такая убежденность высказывается в обращении, которое в 2019 году подписали более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию. Свои подписи под заявлением поставили климатологи, биологи, геологи, океанологи и специалисты в других областях науки. Как заявил один из авторов документа, сотрудник Университета Сиднея (Австралия) Томас Ньюсом, ученые должны «выполнить свой моральный долг», предупредив весь мир о чрезвычайной экологической ситуации. Ученый из Университета штата Орегон (США) Уильям Риппл добавил, что климатические изменения развиваются стремительнее, чем ожидалось.

Специалисты призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, ввести высокие углеродные налоги, сократить выбросы нестойких загрязнителей, отойти от стремления к росту ВВП. Кроме того, авторы обращения советуют остановить массовую вырубку лесов, потреблять меньше животной пищи, а также сократить пищевые отходы (ныне выбрасывается до одной трети продуктов питания) и стабилизировать рост населения Земли.

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Не обходится и без крайностей. Исследование в американском журнале Environmental Research Letters исповедует радикальный подход к парниковому эффекту. Его авторы Сэт Уайнс и Кимберли Николас призывают семьи иметь как минимум на одного ребенка меньше — тем самым сократить выбросы углекислого газа родителями на 58 тонн ежегодно от каждого. Далее следуют призывы отказаться от автомобилей, не летать на самолетах — особенно далеко — и стать вегетарианцами. К тому же начать питаться насекомыми. Например, сверчками и личинками мучных жучков. Подобные меры, по мнению экологических экстремистов, сократят выбросы углекислого газа во много раз сильнее, чем деятельность, которая традиционно считается благотворной для окружающей среды, в частности переработка отходов, использование лампочек, потребляющих мало энергии, сушка белья на веревке, а не в стиральных машинах.

Пока одни ученые выясняют динамику присутствия углекислого газа в атмосфере, другие спорят об обоснованности и степени его будущей опасности. Исследователи из израильского Института Вейцмана поставили себе прагматичную задачу найти способ превратить углекислый газ в топливо, то есть сделать некий круговорот углерода, который позволит решить массу проблем. В международном научном журнале Science их исследования были названы одним из явных достижений в области охраны окружающей среды.

Согласно обобщениям, идеальным источником для такого позитивного круговорота является солнечный свет. И получать в результате реакции нужно топливо как основной продукт, а кислород — как побочный, но весьма полезный. Так окружающей среде не будет нанесен вред. Эти специалисты уже накопили достаточный опыт создания особых катализаторов для различных реакций, их разработки можно успешно использовать в промышленности. В первую очередь речь идет о методах уменьшения вредных выбросов на химическом производстве.

Можно ожидать подобного характера перспективные проекты и из других стран, но, как известно, путь от новаторских научных разработок до их внедрения и использования в цивилизационном масштабе в большинстве случаев непрост и извилист.

Во всяком случае, ученые изучают сам процесс расширения присутствия углекислого газа, включая самый последний период, когда оно побило все «рекорды», и по-разному оценивают влияние углекислого газа на климат. Они даже проектируют практические методы с целью обезопасить атмосферу от опасного недуга. В общем, идет напряженный поиск ответов на вопрос, что делать? Однако тем временем угроза глобального потепления становится все более зримой.