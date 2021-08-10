«Колония их исправит»: суд вынес приговор банде подростков в Саратовской области

Балаково, 10 августа. Суд вынес обвинительный приговор группе молодых людей возрастом от 15 до 18 лет. Семь юношей и одна девушка признаны виновными в совершении целого ряда преступлений, включающих в себя грабежи и хранение наркотических веществ.



Самые большие сроки получили двое 18-летних подсудимых — три и три с половиной года колонии общего режима соответственно. Самое мягкое наказание получила 15-летняя девушка — четыре месяца воспитательной колонии.

«Конечно, настоящей бандой это не назвать, это слово здесь не подходит. Но ребята действительно совершали свои преступления организованно, по предварительному сговору. Молодежь, конечно, жаль. Будем надеяться, что колония их исправит», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И.

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