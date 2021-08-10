Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 13:59
13:58
Спорт
Джонсон поделился ожиданиями от боя с Федором Емельяненко на турнире Bellator
13:58
Происшествия
ФБК и Фонд защиты прав граждан вошли в перечень террористов и экстремистов
13:58
Азия
Японский треугольник: правда о несостоявшейся высадке советских войск на Хоккайдо
13:58
Общество
Новый учебный год в МГУ планируют начать в очном формате
13:57
Политика
Рамзана Кадырова зарегистрировали кандидатом от ЕР на выборах главы Чечни
13:53
Экономика
Россиянам объяснили, как не попасть на крючок недобросовестных УК
13:51
Общество
Можно ли избежать катастрофы из-за всемирного потепления? Колонка Евгения Беня
13:49
Общество
Ростовское зерно может вырваться в лидеры по качеству в России
13:48
Армия
Шойгу: строительство объектов РВСН в Сибири и европейской части РФ завершено
13:46
Армия
Шойгу: Минобороны РФ представит экспозицию по Арктике на форуме «Армия-2021»
Все новости

«Колония их исправит»: суд вынес приговор банде подростков в Саратовской области
Происшествия
«Колония их исправит»: суд вынес приговор банде подростков в Саратовской области
freepik.com  /  jcomp

Балаково, 10 августа. Суд вынес обвинительный приговор группе молодых людей возрастом от 15 до 18 лет. Семь юношей и одна девушка признаны виновными в совершении целого ряда преступлений, включающих в себя грабежи и хранение наркотических веществ. 

Самые большие сроки получили двое 18-летних подсудимых — три и три с половиной года колонии общего режима соответственно. Самое мягкое наказание получила 15-летняя девушка — четыре месяца воспитательной колонии. 

«Конечно, настоящей бандой это не назвать, это слово здесь не подходит. Но ребята действительно совершали свои преступления организованно, по предварительному сговору. Молодежь, конечно, жаль. Будем надеяться, что колония их исправит», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И. 

Ранее у детей в саратовском оздоровительном лагере нашли кишечную инфекцию. Как оказалось, подростки заразились норовирусом.  

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Колония их исправит»: суд вынес приговор банде подростков в Саратовской области
суд подростки балаково
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru