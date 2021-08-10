Компания Apple запустила массовое производство MacBook Pro с новым дизайном

Москва, 10 августа. Массовую сборку готовящихся к выпуску 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с обновленным дизайном начали поставщики-партнеры компании Apple.

Производитель планирует к концу ноября достичь объема поставок в 800 тысяч единиц, сообщает тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на информированные источники. Слухи о выходе новых MacBook Pro с диагональю экрана в 14-ть и 16 дюймов ходят продолжительное время. Но недавно появилось новое подтверждение скорого появления новинки на полках магазинов. Так, Apple собирается сделать осенний сезон насыщенным, планируя к выходу MacBook, iPhone, Apple Watch и AirPods.

Также одновременно может состояться анонс iPhone 13 и Apple Watch Series 7. По предварительным данным, в новых MacBook будут экраны Mini LED, обновленный дизайн и более мощная версия SoC Apple.

Американская компания ранее запатентовала новую систему складывания устройств с применением роликов и силы трения. Патент может быть отображением будущего дизайна MacBook и Magic Keyboard для iPad Pro.