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Компания Apple запустила массовое производство MacBook Pro с новым дизайном

  /   Обновлено: 10 августа 2021 12:22
Технологии
Компания Apple запустила массовое производство MacBook Pro с новым дизайном
apple.com  /  Пресс-служба Apple Inc.

Москва, 10 августа. Массовую сборку готовящихся к выпуску 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с обновленным дизайном начали поставщики-партнеры компании Apple.

Производитель планирует к концу ноября достичь объема поставок в 800 тысяч единиц, сообщает тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на информированные источники. Слухи о выходе новых MacBook Pro с диагональю экрана в 14-ть и 16 дюймов ходят продолжительное время. Но недавно появилось новое подтверждение скорого появления новинки на полках магазинов. Так, Apple собирается сделать осенний сезон насыщенным, планируя к выходу MacBook, iPhone, Apple Watch и AirPods.

Также одновременно может состояться анонс iPhone 13 и Apple Watch Series 7. По предварительным данным, в новых MacBook будут экраны Mini LED, обновленный дизайн и более мощная версия SoC Apple.

Американская компания ранее запатентовала новую систему складывания устройств с применением роликов и силы трения. Патент может быть отображением будущего дизайна MacBook и Magic Keyboard для iPad Pro.

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