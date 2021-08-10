Жизнь после американцев: афганская диаспора расскажет о последствиях политики США

США вывели свои войска из Афганистана. За 20 лет присутствия в этой стране американцы потеряли более 2300 человек, около 20 660 солдат получили ранения. Военные США традиционно вместо демократии и свободы оставили кровь и разрушения.

Итог операции в Афганистане печален для США — американцы бежали из этой страны, бросив оружие и технику, оставив стратегически важные посты, а самое главное — афганских союзников, обрекая их на верную смерть. По заявлению центрального командования ВС США, афганцам должно было достаться не менее 17 074 единиц техники, но существенная часть вооружения оказалась в руках боевиков.

В Афганистане начался дефицит продовольствия и медикаментов. В стране фиксируется серьезный гуманитарный кризис. Страдает жизненно важная инфраструктура. К границам соседних государств хлынули афганские беженцы.

В ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот» представители афганской диаспоры в России рассмотрят перспективы развития Афганистана. Есть ли шанс, что страна выберется из хаоса, который царит в этом государстве уже практически полвека?

На этот и другие вопросы ответят гости студии — председатель правления РОО «Единый афганский центр» Мохаммед Наим Голь и председатель контрольно-ревизионной комиссии «Единого афганского центра» Хосас Абдул Матин. По видеосвязи в пресс-конференции примут участие представители афганской диаспоры из разных регионов России.

Эфир состоится во вторник, 10 августа, в 14:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы на мероприятии. Журналисты могут прислать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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