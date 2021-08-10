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Новый «Отряд самоубийц» возглавил прокат в России за прошлый уикенд

  /   Обновлено: 10 августа 2021 12:18
Общество
Новый «Отряд самоубийц» возглавил прокат в России за прошлый уикенд
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Москва, 10 августа. Американский блокбастер «Отряд самоубийц: миссия навылет» стал лидером российского проката с 5 по 8 августа.

Новая работа режиссера Джеймса Ганна собрала за уик-энд 324,5 миллиона рублей. Премьера супергеройского фильма состоялась 5 августа, и за первые сеансы он уже успел показать себя, о чем свидетельствуют данные с портала kinobusiness.com.

Второе место по сборам досталось фантастической комедии «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном. За неделю в кинотеатрах сборы фильма составили 120,5 млн рублей. Замыкает тройку лидеров фантастический триллер «Время», собравший 40,5 миллиона рублей. Сюжет ленты М. Найта Шьямалана построен на комиксе «Замок из песка».

Фильм Джеймса Ганна рассказывающий о злодеях, которые под руководством правительства соглашаются на миссию по защите земли. Главные роли исполнили Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина и другие, передает «Культуромания».

За первые дни проката фильм собрал преимущественно восторженные отзывы. По мнению некоторых критиков, благодаря массовыми дракам, фильм стал похож на кровавый «Мортал Комбат».

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