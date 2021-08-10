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Старейшее полиграфическое предприятие Владимирской области отмечает юбилей
Общество
Старейшее полиграфическое предприятие Владимирской области отмечает юбилей
Федеральное агентство новостей

Владимир, 10 августа. Одно из самых передовых предприятий Владимирской области отмечает свой 90-летний юбилей.

«Киржачская типография» может считаться одним из старейших полиграфических предприятий России. Первые сотрудники рассказали, как вручную набирали текст из маленьких букв, а также собирали эти буквы. В те времена типография занималась только печатью районной газеты «Киржачский ударник». Сейчас она известна под названием «Красное знамя», сообщают «Владимирские вести».

«У «Киржачской типографии» есть уникальные компетенции, которые можно перечислять бесконечно. Ограниченное количество структур на территории нашей страны ими обладает. Самая важная — это кадровый состав», — заявил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

Поздравление с юбилеем получили не только генеральное и креативное руководство, но и все сотрудники преприятия. Команду поблагодарили за преданность профессии и неустанный, каждодневный труд.

Как ранее сообщалось, Владимирская область займется продвижением региональных брендов. Ассортимент планируют демонстрировать на одном ресурсе.

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