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Источник ФАН не подтвердил сведения о смерти еще двух человек после ЧП во Владикавказе
Происшествия
Источник ФАН не подтвердил сведения о смерти еще двух человек после ЧП во Владикавказе
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Владикавказ, 10 августа. Информацию о гибели еще двух человек после аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа не подтвердил источник ФАН.

В СМИ появилась информация, что из-за ЧП скончались еще двое пациентов медицинского учреждения. По данным собеседника ФАН, эти сообщения не являются достоверными.

Накануне в городской больнице взорвалась труба с кислородом, проходившая под землей. В результате инцидента скончались девять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина неисправности устанавливается, следователи начали проверку.

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больница владикавказ кислород
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