Источник ФАН не подтвердил сведения о смерти еще двух человек после ЧП во Владикавказе

Владикавказ, 10 августа. Информацию о гибели еще двух человек после аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа не подтвердил источник ФАН.

В СМИ появилась информация, что из-за ЧП скончались еще двое пациентов медицинского учреждения. По данным собеседника ФАН, эти сообщения не являются достоверными.

Накануне в городской больнице взорвалась труба с кислородом, проходившая под землей. В результате инцидента скончались девять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина неисправности устанавливается, следователи начали проверку.