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СК возбудил уголовное дело в связи с отравлением детей на сборах в Ростовской области

  /   Обновлено: 10 августа 2021 12:15
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в связи с отравлением детей на сборах в Ростовской области
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Волгодонск, 10 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления 31 ребенка на тренировочных сборах в Ростовской области.

Инцидент произошел в городе Волгодонске. По данным СК, симптомы отравления появились у участников мероприятия 9 августа после еды в одном из центров загородного отдыха. В общей сложности пострадал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.

«Следственным отделом по городу Волгодонск следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе под Ростовом-на-Дону. Жертвами инцидента стали четыре человека.

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