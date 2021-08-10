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Женщина прожила 15 лет с возлюбленным, который младше ее на 30 лет
Общество
Женщина прожила 15 лет с возлюбленным, который младше ее на 30 лет
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Лондон, 10 августа. Жительница Великобритании в 45-летнем возрасте влюбилась в 16-летнего подростка. Они поженились и живут вместе уже 15 лет.

Мэрилин Баттиджиг (Marylin Buttigieg), которой исполнилось 60 лет, и ее 31-летний супруг Уильям Смит (William Smith) из города Кроули в Великобритании отметили 12-ю годовщину свадьбы и 15 лет совместного проживания. Женщина познакомилась с подростком в 2006 году, когда ему было 16 лет. К тому времени у Баттиджиг уже было семь детей и один из них являлся другом Смита.

По словам возлюбленных, они сразу почувствовали притяжение, однако парень боялся осуждения и не сразу рассказал о чувствах. При этом отношения начали развиваться, и влюбленные поженились в 2009 году. Шесть из семи детей перестали общаться с матерью. Со Смитом разорвали отношения все члены семьи. Но несмотря на все трудности, супруги не жалеют о своем выборе, передает издание Daily Mail.

Сексолог Алия Королева ранее развеяла миф о проблемах в интимной жизни у пар с большой разницей в возрасте. Она считает, что для сексуальных отношений важнее наличие общих интересов.

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отношения пара разница в возрасте
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