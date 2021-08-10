Эфир: Ожидать ли России провокаций со стороны Прибалтики из-за учений «Запад-2021»

Во вторник, 10 августа, с 12:00 в медиацентре «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный совместным российско-белорусским военным учениям.

Военные учения Белоруссии и России «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Узнав о маневрах, латвийские политики вновь заговорили о «российской угрозе» и «подготовке к вторжению» на территорию членов НАТО.

В интервью газете Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что мигранты, прибывающие в его страну из Белоруссии, и предстоящие учения «Запад-2021» повышают вероятность столкновения российской армии с силами НАТО в Прибалтике и в Польше. Он подчеркнул, что во время маневров Альянс увеличит количество войск в Польше, Эстонии, Латвии и Литве, что повысит вероятность возникновения инцидентов. При этом министр не считает, что они перерастут в полноценные боевые действия.

Ждать ли России и Белоруссии провокаций со стороны Прибалтики? Как миграционный кризис в ЕС может повлиять на ход учений? Для чего Прибалтика все время манипулирует «российской угрозой»?

На эти и другие вопросы в ходе прямого эфира отвечает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.