Молодой житель Ейска предстанет перед судом за бросок через бедро инспектора ДПС

Ейск, 10 августа. Суд города Ейска вынесет приговор 20-летнему местному жителю по делу о применении насилия в отношении инспектора ДПС.

Следователи Ейского межрайонного отдела СК РФ по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении молодого местного жителя. Его обвиняют в применении насилия, представляющего опасность для здоровья, в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ейскому району.

Согласно данным следствия, рано утром 31 июля полицейские заметили молодого человека, который в состоянии алкогольного опьянения находился на проезжей части и нарушал правила дорожного движения. Его вежливо попросили покинуть дорогу и пройти к служебному автомобилю, на что тот ответил отказом и перекинул правоохранителя через бедро, а после скрылся. По горячим следам полицейские установили местонахождение фигуранта и задержали его.

На допросе молодой человек полностью признал вину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось о мужчине, который повалил и покусал инспектора ДПС в Петербурге.