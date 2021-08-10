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США предрекли «неизбежную расплату» за денежные вливания и рост госдолга
Экономика
США предрекли «неизбежную расплату» за денежные вливания и рост госдолга
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 августа. Остановка «печатного станка» станет серьезным испытанием для Соединенных Штатов Америки, сообщают СМИ.

Вашингтон оказался в мировых лидерах по уровню поддержки экономики беспрецедентными мерами. В итоге триллионные вливания обернулись стране непомерным государственным долгом, пишет РИА Новости. Казна государства «прохудилась до дыр», к тому же власти допустили разгон инфляции, говорится в статье.

При этом американские потребители и предприниматели «подсели» на прямые выплаты и различные послабления от властей. Однако ситуация скоро изменится: отключение «печатного станка» станет для США серьезным испытанием. Рост ВВП страны вскоре резко замедлится, согласно прогнозам специалистов Goldman Sachs. Государству грозит масштабный кризис неплатежей и неизбежная экономическая расплата, подытожил автор материала.

Российская Федерация продолжает сокращать вложения в госдолг США. Об этом ранее сообщило американское министерство финансов.

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сша госдолг печатный станок
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