Вашингтон, 10 августа. Остановка «печатного станка» станет серьезным испытанием для Соединенных Штатов Америки, сообщают СМИ.

Вашингтон оказался в мировых лидерах по уровню поддержки экономики беспрецедентными мерами. В итоге триллионные вливания обернулись стране непомерным государственным долгом, пишет РИА Новости. Казна государства «прохудилась до дыр», к тому же власти допустили разгон инфляции, говорится в статье.

При этом американские потребители и предприниматели «подсели» на прямые выплаты и различные послабления от властей. Однако ситуация скоро изменится: отключение «печатного станка» станет для США серьезным испытанием. Рост ВВП страны вскоре резко замедлится, согласно прогнозам специалистов Goldman Sachs. Государству грозит масштабный кризис неплатежей и неизбежная экономическая расплата, подытожил автор материала.

Российская Федерация продолжает сокращать вложения в госдолг США. Об этом ранее сообщило американское министерство финансов.