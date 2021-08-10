Бойцы ВСУ ранили мирную жительницу во время обстрела территорий ЛНР

Луганск, 10 августа. Мирная жительница получила серьезные ранения в результате обстрела населенного пункта ЛНР со стороны бойцов ВСУ.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что подразделения ВСУ со своих позиций в Новотошковском вели огонь по населенному пункту Голубовское.

«В результате данного обстрела получила ранение мирная жительница», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве ЛНР уточнили, что украинская армия вела огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Позднее в СМИ также появились данные о том, что пострадавшая женщина была госпитализирована с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой и другими травмами.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают совершать преступления на территории Донбасса. СК возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Олега Гончарука, подозреваемого в обстреле населенного пункта Коминтерново в ДНР, передает «Утро.ру».