Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов

Москва, 10 августа. Индекс Мосбиржи вырос на 0,31% и достиг 3847,12 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени.

Индекс РТС, в свою очередь, увеличился на 0,4% — до 1647,57 пункта. К 10:21 по Москве индексы Мосбиржи и РТС ускорили рост — на 0,64% и 0,74% соответственно.

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую марку нефти Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,27% — до 69,91 доллара за «бочку». Техасская WTI, в свою очередь, дорожала на 1,67% и торговалась на уровне 67,58 доллара за баррель.

Американский доллар подрос на открытии торгов Мосбиржи до 73,68 рубля. Европейская валюта также прибавила в цене: по сравнению с показателями на момент закрытия торговой сессии валюта увеличилась на 8 копеек — до 86,53 рубля.