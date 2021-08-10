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В США объяснили, почему Запад обречен на поражение в войне с Россией в Прибалтике
Армия
В США объяснили, почему Запад обречен на поражение в войне с Россией в Прибалтике
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 августа. Силы НАТО практически не имеют шансов на победу в случае начала масштабного конфликта с Россией в Прибалтике, считает военный эксперт Марк Эпископос.

В статье для американского издания 19FortyFive он напомнил, что российским военным будет достаточно 60 часов, чтобы парализовать силы Североатлантического альянса в Прибалтике. По его словам, Запад в любом случае обречен на сокрушительное поражение, если попытается вступить в вооруженный конфликт с Москвой в данном регионе, передает «ПолитРоссия».

«Подразделения Западного военного округа (ЗВО) армии России превосходят своих западных коллег не только по численности, но и материальному обеспечению», — объяснил эксперт из США.

Эпископос полагает, что существуют три наиболее вероятных сценария развития событий в случае войны. В первом НАТО попытается контратаковать, чтобы отвоевать Прибалтику. Второй вариант предусматривает нанесение ядерного удара по России. В третьем случае НАТО открыто может признать свое поражение в военной кампании.

При этом аналитик подчеркивает, что Россия не заинтересована в войне на своих границах, поэтому вероятность вооруженного конфликта в Прибалтике крайне мала. Все потенциальные участники данной кампании прекрасно осознают все риски.

Ранее сообщалось, что страны Балтийского региона являются ахиллесовой пятой НАТО в гипотетической войне с РФ. Военный эксперт из США допустил, что между Москвой и Западом может случиться конфликт, передает «Утро.ру».

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