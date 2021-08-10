Главный тренер «Тампы Бэй» Джон Купер будет руководить сборной Канады на ОИ-2022

Торонто, 10 августа. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер официально стал главным тренером национальной сборной Канады.

Специалист возглавил канадскую команду на период зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, сообщает официальный сайт федерации хоккея страны. Помощниками двукратного обладателя Кубка Стэнли станут Брюс Кэссиди из «Бостона», наставник «Вегаса» Питер Дебур и главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц.

Данное решение федерации хоккея Канады подтверждает факт того, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в зимней Олимпиаде будущего года. Однако официального заявления на этот счет пока не было.

Ранее стало известно, что российский голкипер Илья Самсонов подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». По новому соглашению воспитанник магнитогорского «Металлурга» заработает приблизительно 2 млн долларов. Конкурентом за место основного вратаря у россиянина будет Витек Ванечек.