Гордон ждал, что Лукашенко предложит посадить его в СИЗО. Колонка Вадима Манукяна

Во время пресс-конференции «Большой разговор» президент Белоруссии Александр Лукашенко не скупился на жесткие высказывания. Больше всех досталось украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Его Александр Григорьевич назвал мерзавцем и предложил посадить в СИЗО за клевету. Сразу после пресс-конференции блогер и журналист Вадим Манукян связался с Гордоном, чтобы узнать, была ли для него неожиданной столь жесткая риторика в его адрес из уст президента Белоруссии.

instagram.com / @gordondmytro

Гордон ждал, что Лукашенко назовет его мерзавцем. Колонка Вадима Манукяна.

Я посмотрел пресс-конференцию Александра Лукашенко от начала и до конца. А шла она без малого 8,5 часа. Получил большое удовольствие от просмотра. То, как Александр Григорьевич размашисто «мочил» западных партнеров, выглядело очень убедительно. Очевидно, что вмешательство США и Великобритании в суверенные дела Белоруссии настолько достало Лукашенко, что он уже перестал стесняться в выражениях.

Однако «батькины» спичи в адрес британских и американских журналистов не шли ни в какое сравнение с тем, что о себе услышал украинский журналист Дмитрий Гордон. Представитель телеканала «НАШ» задал вопрос про «33 богатырей», которых год назад задерживали в Белоруссии. Он рассказал, что, наряду с Христо Грозевым, эту тему активно подогревал и Гордон. Лукашенко предложил посадить его в СИЗО за клевету и, узнав, что на Украине это не является основанием для заключения под стражу, он тут же добавил: в Белоруссии ему место найдется. В финале украинский журналист Макс Назаров уточнил, а не обижен ли Александр Григорьевич на Дмитрия Гордона. На это Лукашенко ответил, что «на обиженных воду возят», но «то, что он мерзавец, это факт».

После пресс-конференции я связался с Дмитрием Гордоном и задал вопрос, ждал ли он, что Александр Лукашенко столь жестко выскажется в его адрес. Гордон ответил: «Да». Вероятно, Дмитрий Ильич был столь немногословен, потому что очень торопился записать видео в ответ президенту Белоруссии, которое он выпустил уже поздно вечером. В ролике он хлопнул стакан белорусского бальзама, который ему подарил год назад Лукашенко после интервью.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Кстати, об интервью. Запрос ФАН на беседу в рамках проекта «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном» с Александром Григорьевичем Лукашенко все еще актуален. Очень надеюсь, что в ближайшее время он будет положительно рассмотрен со стороны руководства Белоруссии, и нам удастся поговорить с президентом РБ один на один.