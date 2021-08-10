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МИД Украины пригрозил Белоруссии последствиями за поддержку политики России

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:53
Политика
МИД Украины пригрозил Белоруссии последствиями за поддержку политики России
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 3.0

Киев, 10 августа. Украинский МИД предостерег Минск от одобрения действий Москвы. Он выпустил обращение в годовщину президентских выборов в республике.

По заявлению внешнеполитического ведомства, в противном случае Белоруссию ожидают некие международно-правовые последствия. Любые действия Минска в поддержку Кремля будут рассматриваться как «подрыв суверенитета и территориальной целостности» Украины, предупредили в МИД.

Ранее президент республики Александр Лукашенко отказался поддерживать Киев при условии силового разрешения ситуации в Донбассе. Минск не станет одобрять урегулирование в регионе с помощью третьих государств, подчеркнул он.

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