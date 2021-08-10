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«Целлюлитную» фотографию Шейк расхвалили в Сети
Шоу-бизнес
«Целлюлитную» фотографию Шейк расхвалили в Сети
Global Look Press  /  Wiese / face to face

Ибица, 10 августа. Откровенная фотосессия супермодели Ирины Шейк вызвала фурор в Сети. Звезду в очередной раз вознесли до статуса иконы за демонстрацию «неидеального» тела.

Поклонники топ-модели из России привыкли видеть отретушированные снимки звезды, и каждый раз сравнивать с настоящим произведением искусства. При этом естественные фотографии без обработки — большая редкость. Однако несколько дней назад звезда решила порадовать своих фолловеров. Она выложила несколько фотографий, на которых предстала в откровенном наряде и полностью естественная.

На фотографии, размещенной в Instagram-аккаунте звезды, она позирует в сексуальной позе у бассейна на Ибице. Во время отдыха модель облачилась в кожаные сапоги-ботфорты на высоком каблуке и кислотного цвета купальник. На следующей фотографии Шейк крупным планом показала свою пятую точку в стрингах, доказывая, что даже у нее внешность далека от идеала.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что кожа Ирины Шейк не такая идеальная, как на обложках глянца, но при этом она не утратила свой лоск и красоту.

«Для меня всегда будете иконой. Целлюлит вас только красит»;

«Шикарное тело, обворожительная Ирина. Спасибо за откровенную фотографию»;

«Целлюлитная фотография. Ирина — ты стала в моих глазах просто богиней», — с восторгом отметили пользователи.

Ранее звезда порадовала своих фолловеров в соцсети новыми откровенными фотографиями. На снимках звезда позирует топлес на пляже с белым песком.

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шейк внешность фигура целлюлит
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