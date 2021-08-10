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Первый канал покажет подготовку к съемкам фильма на МКС
Общество
Первый канал покажет подготовку к съемкам фильма на МКС
Пресс-служба Первого канала

Москва, 10 августа. Телезрителям покажут документальное реалити о фильме «Вызов», который станет первой картиной, снятой на Международной космической станции.

Весной этого года Первый канал приступил к съемкам фильма, в котором отразят все этапы подготовки к съемкам «Вызова». В частности, покажут кадры кастинга на главную роль и занятия актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Как сообщила пресс-служба Первого канала, новое реалити начнется с сентября. Шоу будет выходить по воскресеньям, указала «Культуромания».

По сюжету, девушка-специалист в силу определенных обстоятельств должна за месяц подготовиться к полету на МКС, чтобы выполнить важную задачу от Роскосмоса. Режиссер Клим Шипенко раскрыл некоторые подробности работы над фильмом «Вызов». Он хочет включить в картину 35-40 минут материала, отснятого в космосе.

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