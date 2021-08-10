Власти Гонконга поддержали введение закона КНР о противодействии санкциям

Гонконг, 10 августа. Власти Гонконга намерены включить принятый Пекином законом о противодействии санкциям в местную правовую систему. Инициативу поддержала глава региональной администрации Кэрри Лам.

Лам выразила полную солидарность с принятым властями КНР актом и подчеркнула, что проведение антисанкционных правил через местную систему одобрения сведет на нет спекуляции Запада о давлении Коммунистической партии Китая. Руководитель администрации Гонконга уверена, что контрмеры, принятые Пекином, вызовут серьезное возмущение на Западе, а добровольность их принятия местными властями попытаются дискредитировать.

«Некоторые внешние силы, иностранные правительства и западные СМИ будут спекулировать на этом в попытке ослабить статус Гонконга как финансового центра, подорвать доверие различных секторов к Гонконгу», — подчеркнула Кэрри Лам.

Экономическое положение Гонконга в ходе постепенного перехода под контроль Китая характеризует ситуация на рынке жилья. Все больше молодых пар и семей покупают жилье средних размеров площадью от 40 до 70 квадратных метров. Также бум переживает вторичный рынок жилья.