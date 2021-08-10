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Бывший советник Байдена стал спецпосланником Госдепа США по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:47
Политика
Бывший советник Байдена стал спецпосланником Госдепа США по «Северному потоку — 2»
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Вашингтон, 10 августа. Президент США Джо Байден назначил своего экс-советника Амоса Хохштейна специальным посланником Госдепартамента по вопросам реализации газопровода «Северный поток — 2».

Такую информацию опубликовали на сайте Axios. В сообщении отмечается, что назначение Хохштейна говорит о желании американского лидера сильнее контролировать строительство российского газопровода.

Источники Axios добавили, что решение президента США не оценили на Украине. Там этот шаг восприняли как «признание ошибочности выбранного курса».

Ранее поверенный в делах России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток — 2» будет завершен в ближайшие недели. По его словам, немецко-американские договоренности не повлияют на строительство газопровода.

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