Испанские ученые нашли новую защиту организма от SARS-CoV-2

Мадрид, 10 августа. Исследователи из Испании определили, что другие виды коронавирусов помогают пациентам бессимптомно переболеть COVID-19.

У людей, которые переболели COVID-19 без симптомов, выше титр антител к другим коронавирусам, чем у людей, перенесших инфекцию с симптомами. В ходе работы специалисты проанализировали, как менялись уровни антител в анализах медиков течение полугода наблюдения.

Эксперты пришли к выводу, что антитела против других коронавирусов защищают при заражении SARS-CoV-2. Они могут обеспечить более легкое течение болезни. Подробный текст исследования опубликован в Nature Communications.

Семейство коронавирусов насчитывает 43 вида. На организм человека воздействует всего семь, но не все они вызывают тяжелые пневмонии.

Врач-кардиолог Филипп Копылов ранее перечислил симптомы, указывающие на развитие постковидного синдрома. Он также рассказал о восстановлении дыхательной функции.